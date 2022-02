E se iniziassimo a usare i dati come batterie?

12 February 2022 – 18:00

Per risolvere il problema dell’intermittenza delle rinnovabili alcuni ricercatori hanno proposto una strategia per svolgere parte del lavoro di elaborazione in anticipo rispetto alle richieste degli utenti, in modo da evitare di sovraccaricare le reti nei momenti di maggiore traffico

Fonte: Wired