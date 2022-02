Cybersecurity: rischi in aumento ma gli esperti scarseggiano

12 February 2022 – 9:25

In Italia mancano 100.000 esperti in cybersecurity: allarme lanciato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale del nostro paese.

The post Cybersecurity: rischi in aumento ma gli esperti scarseggiano appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico