Criptovalute: cresce del 5000% il valore di fusioni e acquisizioni

12 Febbraio 2022 – 10:45

Secondo un rapporto di PricewaterhouseCoopers, il valore di fusioni e acquisizioni legate al mondo delle criptovalute è cresciuto del 5000%.

The post Criptovalute: cresce del 5000% il valore di fusioni e acquisizioni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico