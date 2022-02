Binance investe 200 milioni in Forbes, ma che fine hanno fatto le accuse?

12 Febbraio 2022 – 13:45

Binance ha deciso di investire ben 200 milioni di dollari in Forbes, nonostante le accuse per diffamazione mosse due anni fa.

