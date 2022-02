Tempo di Super Bowl: chi saranno gli ospiti speciali dell’evento?

11 February 2022 – 10:29

Il Super Bowl 2022 è una celebrazione della musica Rap: da Snoop Dog fino ad Eminem alcuni tra i nomi leggendari di questo genere musicale.

The post Tempo di Super Bowl: chi saranno gli ospiti speciali dell’evento? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico