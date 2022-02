Privacy Sandbox: caso chiuso solo nel Regno Unito

11 February 2022 – 13:25

L’autorità antitrust del Regno Unito ha accettato gli impegni presi da Google, ma la Privacy Sandbox è ancora nel mirino della Commisione europea.

