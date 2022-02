Minis Forum GK41: il Mini PC Windows 11 super scontato

11 February 2022 – 13:31

Il Minis Forum GK41 è un Mini PC dall’incredibile rapporto qualità prezzo dalla grande espandibilità con doppia Gigabit LAN aggiornabile a Window 11.

The post Minis Forum GK41: il Mini PC Windows 11 super scontato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico