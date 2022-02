James Webb Space Telescope: ecco la prima immagine

11 February 2022 – 18:00

La NASA ha pubblicato la prima immagine scattata dal James Webb Space Telescope che verrà usata durante la procedura di messa a fuoco dello specchio.

The post James Webb Space Telescope: ecco la prima immagine appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico