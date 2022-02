Il Diario di volo di Paolo Gallo: “Persone e digitale al centro della transizione ecologica”

11 Febbraio 2022 – 18:20

Presentato a Milano il saggio dell’ad di Italgas: “Chi non abbraccia la trasformazione digitale in senso ampio resterà in superficie”. Candiani (Microsoft): “Ambiente e digitale al top delle agende per i ceo globali”

Fonte: Wired