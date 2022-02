Google, i piani post-cookies dopo il flop del FLoC

11 February 2022 – 10:45

Google ha spiegato come intende proseguire i lavori per arrivare ad una Privacy Sandbox rispettosa sia della privacy che del business.

The post Google, i piani post-cookies dopo il flop del FLoC appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico