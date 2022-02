Apple: rimosse 12 aziende dalla fornitura di minerali

11 February 2022 – 13:44

Apple ha rimosso 12 fornitori dalla catena di approvvigionamento per violazione delle norme per la fornitura responsabile dei minerali.

