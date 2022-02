L’exchange Binance investe 200 milioni in Forbes

10 February 2022 – 18:10

Il più grande exchange di crypto al mondo per giro d’affari, Binance, investe 200 milioni di dollari in Forbes in vista della quotazione.

