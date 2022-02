Apple Pay consentirà transazioni in criptovalute

10 February 2022 – 9:58

Apple Pay consentirà agli utenti di effettuare transazioni in criptovalute grazie alla nuova funzionalità “Tap-to-pay” in arrivo per iPhone.

The post Apple Pay consentirà transazioni in criptovalute appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico