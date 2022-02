Samsung Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra: always-on, video-first

9 February 2022 – 16:30

Samsung ha annunciato i nuovi Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra: tablet pensati per una vita digitale always-on e focalizzata sull’esperienza video.

The post Samsung Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra: always-on, video-first appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico