Logitech G613: tastiera meccanica, wireless e Bluetooth, al minimo storico

9 February 2022 – 19:16

La Logitech G613 è l’abbinata perfetta tra prestazioni e funzionalità grazie agli switch meccanici e la doppia connessione wireless e Bluetooth.

