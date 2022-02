Chrome, il multitasking funziona meglio su schermi grandi

9 February 2022 – 13:36

Google ha condotto una sperimentazione su Android12L, ha scoperto che il multitasking su Chrome incrementa di 18 volte su display più grandi.

The post Chrome, il multitasking funziona meglio su schermi grandi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico