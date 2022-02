Amazon è un rivenditore di generi alimentari in UK

9 February 2022 – 18:40

Secondo l’autorità antitrust del Regno Unito, Amazon deve rispettare le stesse regole valide per le grandi catene di supermercati.

