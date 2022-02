Sony: PlayStation VR2 annunciato, ma manca la tecnologia?

8 February 2022 – 10:29

Pur avendo annunciato il PlayStation VR2, Sony sarebbe ancora in trattativa con l’azienda destinata a fornire la tecnologia per produrlo.

