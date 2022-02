Siti porno: verifica dell’età nel Regno Unito

8 February 2022 – 18:05

Il governo del Regno Unito tenta nuovamente di approvare una legge per obbligare i siti porno ad introdurre una tecnologia per la verifica dell’età.

The post Siti porno: verifica dell’età nel Regno Unito appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico