Multitasking ai massimi livelli con questo Mini PC a soli 200 euro

8 February 2022 – 12:56

Il Mini PC Snunmu Gk3 12GB è un computer pensato per i flussi di lavoro più impegnativi con 12GB di memoria RAM a meno di 210 euro.

