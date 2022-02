European Chips Act: annunciata la proposta di legge

8 February 2022 – 13:24

La Commissione europea ha presentato la proposta di legge European Chips Act che dovrebbe portare al 20% la produzione di chip entro il 2030.

