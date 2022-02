Cardano inizia fase di rialzo: come approfittarne

8 February 2022 – 10:33

Il team di sviluppatori di Hydra è al lavoro per il completamento del lavoro sulla prima versione di validatori on-chain e la roadmap.

The post Cardano inizia fase di rialzo: come approfittarne appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico