Bitcoin e la profezia dei 200 mila dollari nel 2022

8 February 2022 – 10:30

Secondo una recente analisi Bitcoin raggiungerà i 200 mila dollari entro la seconda metà del 20220; scopriamo chi ha pronunciato questa profezia.

The post Bitcoin e la profezia dei 200 mila dollari nel 2022 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico