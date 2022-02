Bel-Air, la nuova serie ispirata al successo di Will Smith, in onda negli Stati Uniti

8 Febbraio 2022 – 19:46

Ricordi “Willy, il principe di Bel-Air”? La serie reboot sta per tornare: ecco come vederla anche dall’Italia.

The post Bel-Air, la nuova serie ispirata al successo di Will Smith, in onda negli Stati Uniti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico