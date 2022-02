Autodesk sconta i pacchetti per i professionisti AutoCAD e 3D

8 February 2022 – 16:33

Per febbraio anche Autodesk propone sconti su tutte le sue suite software. Passando per AutoCAD si arriva a 3DS Max, Maya e tanti altri.

The post Autodesk sconta i pacchetti per i professionisti AutoCAD e 3D appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico