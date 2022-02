Apple compra AI Music, startup che crea musica adattiva

8 February 2022 – 13:09

Apple ha effettuato l’acquisizione di AI Music, una startup che sfrutta l’AI per creare playlist personalizzate e dinamiche esenti da royalty.

