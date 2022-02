Safer Internet Day 2022: migliora la civiltà online

7 February 2022 – 18:08

In occasione del Safer Internet Day, Microsoft ha pubblicato il Digital Civility Index 2022 che evidenza un leggero miglioramento della civiltà online.

