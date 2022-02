Nuova minaccia per le app Kubernetes, di cosa si tratta?

7 February 2022 – 16:30

Le app di Kubernetes sono state recentemente aggiornate per risolvere un pericoloso bug scoperto il 30 gennaio 2022.

The post Nuova minaccia per le app Kubernetes, di cosa si tratta? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico