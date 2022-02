Logitech MX Keys Mini: il top per la produttività al minimo storico

7 Febbraio 2022 – 22:45

La Logitech MX Keys Mini è una tastiera pensata per i professionisti che necessitano di flessibilità e affidabilità anche fuori casa.

The post Logitech MX Keys Mini: il top per la produttività al minimo storico appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico