I Samsung Galaxy S22 sono fatti con reti da pesca abbandonate

7 February 2022 – 16:41

Samsung comunica che i nuovi Galaxy S22 sono realizzati con un innovativo materiale ricavato dalle reti da pesca abbandonate negli oceani.

Fonte: Punto Informatico