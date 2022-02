Fisco: banche dati incrociate in cerca dell’evasore

7 February 2022 – 16:30

L’Agenzia delle Entrate potrà presto incrociare i dati di conti correnti e carte di credito in cerca di corrispondenze che possano svelare gli evasori.

