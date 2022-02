FCC chiede 5,6 miliardi per sostituire Huawei e ZTE

7 February 2022 – 10:41

Per sostituire le apparecchiature di rete acquistate da Huawei e ZTE è necessaria una somma di 5,6 miliardi di dollari come rimborso agli operatori.

The post FCC chiede 5,6 miliardi per sostituire Huawei e ZTE appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico