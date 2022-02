Come funzionano le regole aggiornate su Covid-19, didattica a distanza e quarantena a scuola

7 Febbraio 2022 – 15:20

Dal 7 febbraio entrano in vigore le nuove regole del governo, che hanno ridotto a cinque giorni le quarantene e tolto la didattica a distanza per gli studenti esentati dalla vaccinazione, per quelli con la terza dose o con la seconda da meno di quattro mesi

