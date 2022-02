Codice di condotta per la protezione dei dati: cosa cambia per il cloud

7 February 2022 – 10:30

Il Cloud Infrastructure Service Provider Europeo, meglio conosciuto come CISPE, ha recentemente annunciato alcune nuove regole riguardanti il mondo dei servizi cloud, con particolare attenzione al codice di condotta per la protezione dei dati. Diverse aziende, operanti anche in Italia, hanno immediatamente verificato e modificato tutti i dettagli per risultare conformi al suddetto codice. Tra […]

The post Codice di condotta per la protezione dei dati: cosa cambia per il cloud appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico