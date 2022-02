Apple stava per lanciare un iMac con Face ID

7 February 2022 – 13:39

Mark Gurman rivela che Apple voleva includere il Face ID su iMac 24′, ma non lo ha fatto. La feature potrebbe essere implementata in futuro.

