Il governo USA stanzia 39 miliardi per la produzione di semiconduttori

6 February 2022 – 10:30

Il governo degli Stati Uniti approva il disegno di legge da 39 miliardi per la produzione dei semiconduttori, ma non risolve la crisi attuale.

Fonte: Punto Informatico