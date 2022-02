HoloLens 3: Microsoft continua lo sviluppo

6 February 2022 – 9:30

Alex Kipman ha smentito l’abbandono del progetto da parte di Microsoft, quindi lo sviluppo di HoloLens 3 proseguirà anche in futuro.

The post HoloLens 3: Microsoft continua lo sviluppo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico