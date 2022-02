Gli Stati Uniti hanno aperto ufficialmente la caccia agli ufo

6 Febbraio 2022 – 9:20

Il 2022 sarà un anno da ricordare per gli ufologi: il Dipartimento della Difesa americano ha lanciato un programma dedicato allo studio dei fenomeni aerei non identificati e in primavera ad Harvard il progetto Galileo inizierà a osservare i cieli in cerca di satelliti o veicoli alieni

Fonte: Wired