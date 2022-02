Crypto Week: una settimana da montagne russe per le criptovalute

6 February 2022 – 9:00

Un’altra settimana è giunta al termine e per tirare le somme dovute sull’andamento delle criptovalute dobbiamo citare le famose montagne russe.

The post Crypto Week: una settimana da montagne russe per le criptovalute appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico