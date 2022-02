Brevetti Caltech: appello favorevole per Apple

6 Febbraio 2022 – 13:45

Il risarcimento danni da 1,1 miliardi di dollari che Apple e Broadcom devono pagare al Caltech non è corretto, quindi serve un nuovo processo.

