Pendrive USB ISUPERABILE: 64 GB di spazio con USB 3.0 (-55%)

5 February 2022 – 16:31

La pendrive di SanDisk è un affare ad occhi chiusi: a metà prezzo la acquisti ora o mai più per averla sempre con te ovunque vai.

The post Pendrive USB ISUPERABILE: 64 GB di spazio con USB 3.0 (-55%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico