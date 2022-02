Microsoft Edge 98: nuova barra per ricerche e news

5 February 2022 – 15:48

La principale novità di Microsoft Edge 98 è la barra laterale che visualizza le notizie anche quando il browser è chiuso o si usano altre applicazioni.

