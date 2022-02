Green Pass: sei mesi con il certificato verde

5 Febbraio 2022 – 10:45

Uno sguardo ai sei mesi trascorsi in compagnia del Green Pass: obbligatorio dal 6 agosto scorso, rimarrà in circolazione ancora per un bel po’.

