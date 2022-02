Cosa cambia in Italia dopo la prima sentenza per greenwashing

5 Febbraio 2022 – 9:20

Per la prima volta un giudice condanna un’azienda per la pubblicità di un prodotto che si definisce sostenibile. È solo il primo passo di un cambiamento che aumenterà cause e sentenze, ma anche un nuovo approccio alla comunicazione ambientale

Fonte: Wired