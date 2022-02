Buco Nero fluttuante trovato nello spazio

5 Febbraio 2022 – 16:45

Ricercatori hanno scoperto l’esistenza di un buco nero fluttuante, che si muove ad alte velocità e non rimane quindi fermo nella sua posizione.

The post Buco Nero fluttuante trovato nello spazio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico