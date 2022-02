Apple iPhone SE 5G e iPad Air: annuncio 8 marzo?

5 February 2022 – 13:19

In base alle ultime indiscrezioni, Apple annuncerà i nuovi iPhone SE 5G, iPad Air e Mac durante un evento virtuale previsto l’8 marzo 2022.

