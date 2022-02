Lavora, studia e divertiti con questo PC Windows tascabile

4 February 2022 – 13:32

Il NiPoGi Mini PC Stick è un computer incredibilmente compatto ideale per qualsiasi attività aggiornabile a Windows 11 ad un prezzo accessibile.

The post Lavora, studia e divertiti con questo PC Windows tascabile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico