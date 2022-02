La più controversa società di riconoscimento facciale ha vinto un contratto con l’Aeronautica degli Stati Uniti

4 Febbraio 2022 – 15:20

Clearview AI ha vinto un appalto da 50mila dollari per studiare lo sviluppo di occhiali per la scansione dei volti da fornire in dotazione alle forze armate

Fonte: Wired