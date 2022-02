Istituto Superiore di Sanità: tieni l’iPhone lontano dal cuore

4 February 2022 – 13:35

L’Istituto Superiore di Sanità consiglia di tenere l’iPhone lontano dal cuore per evitare possibili interferenze magnetiche con pacemaker e defibrillatori.

