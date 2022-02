Google Workspace Essentials Starter: gratis senza Gmail

4 February 2022 – 18:16

Essentials Starter è il nuovo piano gratuito di Google Workspace per le aziende che non usano Gmail e alcune funzionalità avanzate dei servizi Google.

The post Google Workspace Essentials Starter: gratis senza Gmail appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico